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Группу детей разыскивали в пещерах каменоломни под Москвой
18.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 дек – Sputnik. Группа из десяти человек пропала в пещерах каменоломни в Подмосковье, сообщило
Пропавшие в пещерах Сьяны, расположенных в городском округе Домодедово, занимались спортивным ориентированием. Группа около 19:00 не вышла на связь с инструктором, который находился у входа в каменоломни.
В группе было восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет. Для их поисков привлекались спасатели из МЧС. Позже туристы были обнаружены, никто из них не пострадал.
Сьяновские каменоломни – система искусственных пещер, одна из крупнейших в России. Общая протяженность только изученных ходов, прорубленных в известняке, составляет около 19 километров.
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В группе было восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет, для их поисков привлекали областных спасателей из МЧС.
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