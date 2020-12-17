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Группу детей разыскивали в пещерах каменоломни под Москвой

18.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Группа из десяти человек пропала в пещерах каменоломни в Подмосковье, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главного управления МЧС РФ.

Пропавшие в пещерах Сьяны, расположенных в городском округе Домодедово, занимались спортивным ориентированием. Группа около 19:00 не вышла на связь с инструктором, который находился у входа в каменоломни.

В группе было восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет. Для их поисков привлекались спасатели из МЧС. Позже туристы были обнаружены, никто из них не пострадал.

Сьяновские каменоломни – система искусственных пещер, одна из крупнейших в России. Общая протяженность только изученных ходов, прорубленных в известняке, составляет около 19 километров.

 
Теги: Минск
 
 
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В группе было восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет, для их поисков привлекали областных спасателей из МЧС.
 
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