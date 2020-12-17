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Вовремя не заметил препятствия

18.12.2020 12:53 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Проводится проверка по факту сегодняшней аварии в столице. 28-летний водитель "пежо" двигался по местному проезду со стороны улицы Тимирязева и при повороте влево на Республиканскую совершил наезд на островок безопасности и светофор. Пострадавших в ДТП нет. Автомобиль получил механические повреждения.

Госавтоинспекция напоминает: при возникновении препятствия или опасности для движения водитель обязан снизить скорость либо даже остановиться.

 
 
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Проводится проверка по факту сегодняшней аварии в столице. 28-летний водитель "пежо" двигался по местному проезду со стороны улицы Тимирязева и при повороте влево...
 
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