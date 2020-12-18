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Скончался актер, сыгравший роль Бобы Фетта в "Звездных войнах"

18.12.2020 11:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Актер Джереми Буллок умер в возрасте 75 лет от осложнений, вызванных болезнью Паркинсона, с которой он боролся много лет, сообщает Variety.

© AFP 2020 / THIERRY ZOCCOLAN
Скончался исполнитель роли Дарта Вейдера в "Звездных войнах"

Один из наиболее успешных образов, который примерил на себя Буллок - Боба Фетт. Этот персонаж, несмотря на второстепенную роль в киносаге, "влюбил" в себя множество фанатов "Звездных войн".

"Нам очень грустно объявить о смерти актера Джереми Буллока сегодня утром. … У него была долгая и счастливая карьера, охватывающая более 45 лет. Он был предан своей жене, трем сыновьям и десяти внукам, и они будут ужасно скучать по нему", - сообщили его агенты.

Актер сыграл Фетта дважды: в фильмах "Империя наносит ответный удар" (1980 год) и "Возвращение джедая" (1983 год). Среди других работ Буллока - роли в фильме о Джеймсе Бонде "Осьминоги" и в сериале "Доктор Кто".

Ранее стало известно о смерти еще одного актера "Звездных войн". Дэвид Проуз, сыгравший в трилогии Дарта Вейдера, умер в 86 лет.

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Теги: Минск
 
 
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Джереми Буллок получил известность благодаря роли в знаменитой киносаге, он снялся в двух фильмах "Звездных войн".
 
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