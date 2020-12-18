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27-летняя девушка в пьяной драке откусила сопернице фалангу пальца
Источник материала: БT
Настоящая кровавая драма разыгралась в Лепеле. 27-летняя девушка в пьяной драке откусила сопернице фалангу пальца. До этого незнакомые друг с другом представительницы слабого пола отдыхали в двух разных компаниях кафе.
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Настоящая кровавая драма разыгралась в Лепеле. 27-летняя девушка в пьяной драке откусила сопернице фалангу пальца. До этого незнакомые друг с другом...
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