ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Строитель упал с крыши в Новогрудке – мужчина умер в больнице

18.12.2020 16:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Кровельщик погиб на стройке в Новогрудке: мужчина упал с крыши пятиэтажного здания, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

© Photo : СК РБ
Рабочих засыпало грунтом на стройке в Минске - возбуждено уголовное дело

Трагический инцидент произошел днем в среду 17 декабря на возводимом в районном центре доме.

"Мужчина выполнял работы по обустройству кровли. С поддона на него съехали листы металлопрофиля, он упал вниз с высоты пяти этажей", – сказали в СК.

Там также уточнили, что 29-летний рабочий получил множественные переломы и был доставлен в больницу, где скончался.

На месте работали следователи, а также эксперт ГКСЭ, которые осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Коллеги погибшего мужчины рассказали экспертам, что во время работы на крыше он не использовал страховочный пояс.

Сейчас по факту гибели жителя города проводится проверка, обстоятельства его смерти устанавливаются.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коллеги погибшего мужчины рассказали экспертам , что во время работы на крыше он не использовал страховочный пояс.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Скончался актер, сыгравший роль Бобы Фетта в "Звездных войнах"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика