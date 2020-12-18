Строитель упал с крыши в Новогрудке – мужчина умер в больнице

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Кровельщик погиб на стройке в Новогрудке: мужчина упал с крыши пятиэтажного здания, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Трагический инцидент произошел днем в среду 17 декабря на возводимом в районном центре доме.

"Мужчина выполнял работы по обустройству кровли. С поддона на него съехали листы металлопрофиля, он упал вниз с высоты пяти этажей", – сказали в СК.

Там также уточнили, что 29-летний рабочий получил множественные переломы и был доставлен в больницу, где скончался.

На месте работали следователи, а также эксперт ГКСЭ, которые осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Коллеги погибшего мужчины рассказали экспертам, что во время работы на крыше он не использовал страховочный пояс.

Сейчас по факту гибели жителя города проводится проверка, обстоятельства его смерти устанавливаются.

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