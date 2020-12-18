Зарезал из-за сигареты: раскрыто летнее двойное убийство в Гомеле

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в совершении двойного убийства в Гомеле, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Преступление было совершено ночью 14 июля на улице Дворникова областного центра: неизвестный подошел к компании, слушавшей музыку во дворе, достал нож и нанес несколько ударов двум мужчинам 32 и 38 лет. Один из пострадавших умер сразу, второй сумел добраться до проезжей части, где его нашел таксист. Раненый пытался что-то сказать прибывшим на место сотрудникам милиции, но не успел – медикам не удалось его спасти.

По факту двойного убийства было возбуждено уголовное дело , начались поиски злоумышленника.

"День за днем правоохранители методично обходили все квартиры, опрашивали возможных свидетелей. Отрабатывались все лица, имевшие криминальное прошлое или ведущие антисоциальный образ жизни", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что на след подозреваемого – 23-летнего неработающего гомельчанина – оперативникам удалось выйти только в декабре.

Из-за сигареты

В МВД рассказали, что в ту трагическую ночь парень, снимающий на Сельмаше с друзьями квартиру, выпивал в компании приятелей. Ночью у них закончились сигареты, поэтому он отправился на улицу, в надежде "стрельнуть" у прохожих. Услышав музыку, гомельчанин подошел к мужчинам, но те сигаретами его не угостили. Именно из-за этого парень достал нож и напал на граждан.

"Позже он признался, что после убийства не мог найти себе места: плохо спал и даже несколько раз порывался прийти в милицию самостоятельно. Но силы духа не хватило", – сообщили в ведомстве.

Сейчас подозреваемый находится под арестом, совместная следственно-оперативная группа СК и МВД занимается сбором доказательной базы до делу.

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