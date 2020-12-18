|
Зарезал из-за сигареты: раскрыто летнее двойное убийство в Гомеле
18.12.2020 17:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в совершении двойного убийства в Гомеле, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
© Photo : Следственный комитет Беларуси
По факту двойного убийства было
"День за днем правоохранители методично обходили все квартиры, опрашивали возможных свидетелей. Отрабатывались все лица, имевшие криминальное прошлое или ведущие антисоциальный образ жизни", – сказали в МВД.
Там также сообщили, что на след подозреваемого – 23-летнего неработающего гомельчанина – оперативникам удалось выйти только в декабре.
Из-за сигареты
В МВД рассказали, что в ту трагическую ночь парень, снимающий на Сельмаше с друзьями квартиру, выпивал в компании приятелей. Ночью у них закончились сигареты, поэтому он отправился на улицу, в надежде "стрельнуть" у прохожих. Услышав музыку, гомельчанин подошел к мужчинам, но те сигаретами его не угостили. Именно из-за этого парень достал нож и напал на граждан.
"Позже он признался, что после убийства не мог найти себе места: плохо спал и даже несколько раз порывался прийти в милицию самостоятельно. Но силы духа не хватило", – сообщили в ведомстве.
Сейчас подозреваемый находится под арестом, совместная следственно-оперативная группа СК и МВД занимается сбором доказательной базы до делу.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На след подозреваемого – 23-летнего неработающего гомельчанина – оперативникам удалось выйти только в декабре.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)