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Зарезал из-за сигареты: раскрыто летнее двойное убийство в Гомеле

18.12.2020 17:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в совершении двойного убийства в Гомеле, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

© Photo : Следственный комитет Беларуси
Тела двух мужчин с признаками насильственной смерти обнаружены в Гомеле

Преступление было совершено ночью 14 июля на улице Дворникова областного центра: неизвестный подошел к компании, слушавшей музыку во дворе, достал нож и нанес несколько ударов двум мужчинам 32 и 38 лет. Один из пострадавших умер сразу, второй сумел добраться до проезжей части, где его нашел таксист. Раненый пытался что-то сказать прибывшим на место сотрудникам милиции, но не успел – медикам не удалось его спасти.

По факту двойного убийства было возбуждено уголовное дело, начались поиски злоумышленника.

"День за днем правоохранители методично обходили все квартиры, опрашивали возможных свидетелей. Отрабатывались все лица, имевшие криминальное прошлое или ведущие антисоциальный образ жизни", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что на след подозреваемого – 23-летнего неработающего гомельчанина – оперативникам удалось выйти только в декабре.

Из-за сигареты

В МВД рассказали, что в ту трагическую ночь парень, снимающий на Сельмаше с друзьями квартиру, выпивал в компании приятелей. Ночью у них закончились сигареты, поэтому он отправился на улицу, в надежде "стрельнуть" у прохожих. Услышав музыку, гомельчанин подошел к мужчинам, но те сигаретами его не угостили. Именно из-за этого парень достал нож и напал на граждан.

"Позже он признался, что после убийства не мог найти себе места: плохо спал и даже несколько раз порывался прийти в милицию самостоятельно. Но силы духа не хватило", – сообщили в ведомстве.

Сейчас подозреваемый находится под арестом, совместная следственно-оперативная группа СК и МВД занимается сбором доказательной базы до делу.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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На след подозреваемого – 23-летнего неработающего гомельчанина – оперативникам удалось выйти только в декабре.
 
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