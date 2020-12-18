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Байкеры расстреляли блогершу в Колумбии за убийство совы

18.12.2020 18:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Полиция Колумбии расследует убийство блогерши, которую расстреляли трое байкеров, предположительно, за то, что девушка лишила жизни сову, сообщил ресурс Pacozea.

© Photo : Instagram /
 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время полиция ищет злоумышленников, ход расследования дела взяла на контроль прокуратура.
 
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