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Байкеры расстреляли блогершу в Колумбии за убийство совы
18.12.2020 18:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. Полиция Колумбии расследует убийство блогерши, которую расстреляли трое байкеров, предположительно, за то, что девушка лишила жизни сову, сообщил ресурс Pacozea.
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В настоящее время полиция ищет злоумышленников, ход расследования дела взяла на контроль прокуратура.
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