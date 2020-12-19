Российский полицейский выжил в перестрелке благодаря наручникам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Наручники спасли жизнь российскому полицейскому в перестрелке, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в пятницу, 18 декабря, в подмосковном Егорьевске, куда полицейские из Камчатского края приехали для опроса мужчины из-за дела, связанного с наркотиками. Местный житель выхватил переделанный из "травмата" в боевой пистолет и открыл огонь.

"Мужчина открыл огонь по полицейским, пуля попала в наручники на груди сотрудника полиции, застряв среди звеньев", - сказал собеседник агентства.

Полицейский сильно не пострадал - медицинскую помощь ему оказали на месте.

Источник добавил, что злоумышленник покончил жизнь самоубийством.