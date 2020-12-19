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Российский полицейский выжил в перестрелке благодаря наручникам

19.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Наручники спасли жизнь российскому полицейскому в перестрелке, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в пятницу, 18 декабря, в подмосковном Егорьевске, куда полицейские из Камчатского края приехали для опроса мужчины из-за дела, связанного с наркотиками. Местный житель выхватил переделанный из "травмата" в боевой пистолет и открыл огонь. 

"Мужчина открыл огонь по полицейским, пуля попала в наручники на груди сотрудника полиции, застряв среди звеньев", - сказал собеседник агентства.

Полицейский сильно не пострадал - медицинскую помощь ему оказали на месте.

Источник добавил, что злоумышленник покончил жизнь самоубийством.

 
Теги: Минск
 
 
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Полицейские приехали на допрос по делу о наркотиках, мужчина выхватил пистолет и открыл огонь по правоохранителям.
 
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