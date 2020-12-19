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В Пружанах во дворе дома сгорел микроавтобус
Источник материала: Tut.by
В Пружанах во дворе дома сгорел микроавтобус. Об этом TUT.BY сообщили читатели.
Как уточнили в МЧС, это произошло прошедшей ночью, около полуночи.
— В результате пожара огнем уничтожен автомобиль, повреждены элементы кузова рядом стоящих автомобилей.
Причина пожара устанавливается.
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Причина пожара устанавливается.
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