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В Пружанах во дворе дома сгорел микроавтобус

19.12.2020 13:51 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пружанах во дворе дома сгорел микроавтобус. Об этом TUT.BY сообщили читатели.

Как уточнили в МЧС, это произошло прошедшей ночью, около полуночи.

— В результате пожара огнем уничтожен автомобиль, повреждены элементы кузова рядом стоящих автомобилей.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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Причина пожара устанавливается.
 
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