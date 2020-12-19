Источник материала: Tut.by

В Пружанах во дворе дома сгорел микроавтобус. Об этом TUT.BY сообщили читатели.

Как уточнили в МЧС, это произошло прошедшей ночью, около полуночи.

— В результате пожара огнем уничтожен автомобиль, повреждены элементы кузова рядом стоящих автомобилей.

Причина пожара устанавливается.