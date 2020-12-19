Полиция Канады расследует случаи рассылки жителям Торонто писем с порошком

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Полиция Канады начала расследование после того, как несколько жителей Торонто получили письма с белым порошком. В них от адресатов требуют определенную сумму в биткоинах, чтобы защитить свои семьи.

По информации на сайте полиции, данные письма доставили ряду граждан по почте на домашний адрес. Вместе с ними человек получает "небольшой пакетик, содержащий белый порошок, который, как утверждается, является фентанилом (сильный обезболивающий препарат – Sputnik)".

"Письмо предписывает человеку внести биткоины в обмен на благополучие своей семьи", – говорится в пресс-релизе.

Правоохранители информируют о начале расследования этих случаев и призывают проявлять бдительность при вскрытии почты, а тех, кто получит письма с угрозами, просят немедленно связываться с полицией.