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Полиция Канады расследует случаи рассылки жителям Торонто писем с порошком
20.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек – Sputnik. Полиция Канады начала расследование после того, как несколько жителей Торонто получили письма с белым порошком. В них от адресатов требуют определенную сумму в биткоинах, чтобы защитить свои семьи.
По информации на сайте полиции, данные письма доставили ряду граждан по почте на домашний адрес. Вместе с ними человек получает "небольшой пакетик, содержащий белый порошок, который, как утверждается, является фентанилом (сильный обезболивающий препарат – Sputnik)".
"Письмо предписывает человеку внести биткоины в обмен на благополучие своей семьи", – говорится в пресс-релизе.
Правоохранители информируют о начале расследования этих случаев и призывают проявлять бдительность при вскрытии почты, а тех, кто получит письма с угрозами, просят немедленно связываться с полицией.
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Правоохранители призывают проявлять бдительность при вскрытии почты, а тех, кто получит письма с угрозами, просят немедленно связываться с полицией.
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