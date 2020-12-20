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Мужчина провалился под лед на озере Великое в Глубоком

20.12.2020 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 дек - Sputnik. Мужчина провалился под лед на озере Великое в Глубоком, подробности инцидента рассказали в МЧС.

МЧС Беларуси
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Сообщение о тонущем мужчине спасатели получили утром в субботу. Прибывшие на место подразделения МЧС выяснили, что человек находится на расстоянии примерно 20 метров от берега в полынье. С помощью спасательного оборудования мужчину достали из воды и передали врачам. 

Пострадавшего осмотрели, у него диагностировано переохлаждение, его доставили в больницу.

В МЧС напоминают, что лед, который кажется прочным, на деле может оказаться достаточно тонким, поэтому выходить на него связано с риском для жизни. Нужно учитывать, что в ледяной воде достаточно провести несколько минут, чтобы охладиться до состояния, из которого уже невозможно восстановление жизненно важных функций организма.

 
Теги: Минск
 
 
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В МЧС напоминают, что лед, который кажется прочным, на деле может оказаться достаточно тонким, поэтому выходить на него связано с риском для жизни.
 
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