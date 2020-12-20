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Виктория Бэкхем отравилась ртутью
20.12.2020 11:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Певица и дизайнер Виктория Бэкхем отравилась ртутью, сообщает издание
© AP / Marcio Jose Sanchez
По данным издания, супруга бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма недавно изменила режим питания и села на диету, основа которой – рыба, чаще всего 46-летняя певица ела рыбу-меч.
Почувствовав недомогание, Виктория обратилась в больницу. Результаты ее анализов показали повышенное содержание в организме токсичного вещества – ртути. Вероятнее всего, причиной отравления стала рыба-меч, которая содержит очень ядовитое соединение – метилртуть.
Как пишет The Sun, ссылаясь на собственный источник, Виктории промыли печени, чтобы вывести из организма токсины. Сейчас ее самочувствие в норме, жизни ничто не угрожает. И знаменитость продолжила эксперименты с диетой: уменьшила долю рыбы-меч и тунца и включив больше лосося.
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Результаты анализов 46-летней певицы показали, что в ее организме повышено содержание ртути.
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