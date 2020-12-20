В Кабуле произошел взрыв: сообщается о погибших

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 дек - Sputnik. Взрыв произошел в одном из районов столицы Афганистана – Кабуле, сообщает телеканал Tolo News.

По данным источников канала в органах безопасности, взрыв случился на площади Спин Калай, его целью был автомобиль члена афганского парламента Хаджи Хана Мохаммада Вардака. В результате инцидента погибли не менее девяти человек, сообщил телеканал 1TV News, еще шесть получили ранения.

Чуть позже телеканал Tolo News со ссылкой на заявление министра внутренних дел Афганистана Масуда Андараби сообщил о том, что ранения получили 20 человек.

По данным афганского агентства Пажвак, Вардак получил ранения, но выжил.

На данный момент ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.