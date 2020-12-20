Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 дек – Sputnik. Белорусская модель и бывшая пресс-секретарь ФК "Динамо-Брест" Ольга Хижинкова вышла на свободу после ареста за участие в акциях протеста.

В общей сложности Ольга Хижинкова провела в изоляторе на Окрестина и в следственной тюрьме в Жодино 42 дня. Ее задержали 8 ноября во время очередной воскресной акции протеста, основанием стала статья 23.34 административного кодекса (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Сперва обладательница титула "Мисс Беларусь-2008" получила от суда 12 суток ареста, позже ей дважды назначали еще по 15.

22 ноября Хижинковой исполнилось 34 года, свой день рождения она встретила в изоляторе на Окрестина.

После прошедших в Беларуси президентских выборов 9 августа Ольга Хижинкова часто являлась участницей несанкционированных массовых мероприятий и нередко делилась снимками, сделанными во время акций, в соцсетях.

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