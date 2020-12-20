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Милиция подтвердила задержания на акции протеста в Минске
20.12.2020 15:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек - Sputnik. Задержания начались на акции протеста в Минске, подтвердила Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
"Пока малочисленно. Более подробная информация по численности задержанных будет вечером", – уточнила Ганусевич.
По сообщениям очевидцев, в минских микрорайонах сформировалась колонна из протестующих, которые идут по дворам и выкрикивают оппозиционные лозунги, несут бело-красно-белую символику.
Ранее некоторые Telegram-каналы призвали протестующих выйти в воскресенье на несанкционированное массовое мероприятие – "Марш народного трибунала". В последние недели протесты проходят в "дворовом формате".
В столичной милиции в очередной раз напомнили, что гражданам не стоит поддаваться на провокации в различных соцсетях и мессенджерах, где активно размещаются призывы к участию в несанкционированных мероприятиях.
"Вмешиваться в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий, незаконно. За участие, организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок (в том числе перекрытие дорожного движения) предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность", – отметила Ганусевич.
С метро и интернетом
В это воскресенье пока не закрывались станции метро, не сообщалось и об отключении мобильного интернета. Эти же меры не принимались в
Акции протеста начались в Беларуси сразу после выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, на них победил Александр Лукашенко, который, по информации ЦИК, набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Проходят также мероприятия в поддержку действующих властей.
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В Беларуси 134-й день протестов: сообщается о первых задержаниях, метро и интернет работают без сбоев.
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