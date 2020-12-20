Милиция подтвердила задержания на акции протеста в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 дек - Sputnik. Задержания начались на акции протеста в Минске, подтвердила Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Пока малочисленно. Более подробная информация по численности задержанных будет вечером", – уточнила Ганусевич.

По сообщениям очевидцев, в минских микрорайонах сформировалась колонна из протестующих, которые идут по дворам и выкрикивают оппозиционные лозунги, несут бело-красно-белую символику.

Ранее некоторые Telegram-каналы призвали протестующих выйти в воскресенье на несанкционированное массовое мероприятие – "Марш народного трибунала". В последние недели протесты проходят в "дворовом формате".

В столичной милиции в очередной раз напомнили, что гражданам не стоит поддаваться на провокации в различных соцсетях и мессенджерах, где активно размещаются призывы к участию в несанкционированных мероприятиях.

"Вмешиваться в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий, незаконно. За участие, организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок (в том числе перекрытие дорожного движения) предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность", – отметила Ганусевич.

С метро и интернетом

В это воскресенье пока не закрывались станции метро, не сообщалось и об отключении мобильного интернета. Эти же меры не принимались в предыдущее воскресенье , 13 декабря, однако тогда пользователи пожаловались на плохую работу Telegram.

Акции протеста начались в Беларуси сразу после выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, на них победил Александр Лукашенко, который, по информации ЦИК, набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Проходят также мероприятия в поддержку действующих властей.