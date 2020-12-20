ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Милиция подтвердила задержания на акции протеста в Минске

20.12.2020 15:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 дек - Sputnik. Задержания начались на акции протеста в Минске, подтвердила Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

© Sputnik
Хижинкова вышла на свободу после ареста за участие в акциях протеста

"Пока малочисленно. Более подробная информация по численности задержанных будет вечером", – уточнила Ганусевич.

По сообщениям очевидцев, в минских микрорайонах сформировалась колонна из протестующих, которые идут по дворам и выкрикивают оппозиционные лозунги, несут бело-красно-белую символику.

Ранее некоторые Telegram-каналы призвали протестующих выйти в воскресенье на несанкционированное массовое мероприятие – "Марш народного трибунала". В последние недели протесты проходят в "дворовом формате".

В столичной милиции в очередной раз напомнили, что гражданам не стоит поддаваться на провокации в различных соцсетях и мессенджерах, где активно размещаются призывы к участию в несанкционированных мероприятиях.

"Вмешиваться в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий, незаконно. За участие, организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок (в том числе перекрытие дорожного движения) предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность", – отметила Ганусевич.

С метро и интернетом

В это воскресенье пока не закрывались станции метро, не сообщалось и об отключении мобильного интернета. Эти же меры не принимались в предыдущее воскресенье, 13 декабря, однако тогда пользователи пожаловались на плохую работу Telegram.

Акции протеста начались в Беларуси сразу после выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, на них победил Александр Лукашенко, который, по информации ЦИК, набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Проходят также мероприятия в поддержку действующих властей.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 134-й день протестов: сообщается о первых задержаниях, метро и интернет работают без сбоев.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Хижинкова вышла на свободу после ареста за участие в акциях протеста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика