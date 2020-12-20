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Инспектор ГАИ стрелял в пьяного водителя, пытавшегося сбежать
20.12.2020 15:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек – Sputnik. Сотрудник Госавтоинспекции был вынужден применить табельное оружие, чтобы задержать нетрезвого водителя, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел накануне около 05:45 на пересечении улиц Олега Кошевого и Долгобродской белорусской столицы.
"Водитель совершил наезд на бордюрный камень и был остановлен нарядом ОГАИ. Он был доставлен в диспансер для прохождения медицинского освидетельствования", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что перед входом в здание медучреждение мужчина начал вырываться, оттолкнул инспекторов и попытался скрыться.
Во время преследования один из милиционеров сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем нарушителя задержали.
В отношении минчанина составили пять протоколов, в настоящее время он находится под стражей.
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В отношении нетрезвого минчанина составили пять протоколов, в настоящее время он находится под стражей.
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