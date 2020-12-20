ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Инспектор ГАИ стрелял в пьяного водителя, пытавшегося сбежать

20.12.2020 15:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 дек – Sputnik. Сотрудник Госавтоинспекции был вынужден применить табельное оружие, чтобы задержать нетрезвого водителя, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

© Sputnik / Виктор Толочко
Стреляли по ногам: инспектор ГАИ ранил одного из нападавших в Ушачском районе

Инцидент произошел накануне около 05:45 на пересечении улиц Олега Кошевого и Долгобродской белорусской столицы.

"Водитель совершил наезд на бордюрный камень и был остановлен нарядом ОГАИ. Он был доставлен в диспансер для прохождения медицинского освидетельствования", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что перед входом в здание медучреждение мужчина начал вырываться, оттолкнул инспекторов и попытался скрыться.

Во время преследования один из милиционеров сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем нарушителя задержали.

В отношении минчанина составили пять протоколов, в настоящее время он находится под стражей.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении нетрезвого минчанина составили пять протоколов, в настоящее время он находится под стражей.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Милиция подтвердила задержания на акции протеста в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика