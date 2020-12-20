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Задержан администратор Telegram-канала c данными милиционеров
20.12.2020 16:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек – Sputnik. Сотрудники милиции задержали 18-летнего администратора Telegram-канала, который распространял личные данные правоохранителей, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
"Сотрудники ГУБОПиК вышли на 18-летнего студента из Молодечно, который управлял Telegram-каналом "Каратели Молодечно", – сказали в Министерстве.
Там также уточнили, что парень не только размещал персональные данные силовиков, но и призывал участвовать в массовых беспорядках в Минской области.
В сообщениях задержанный говорил о необходимости проведения погромов, а также делился ссылками на инструкции по перекрытию железных дорог.
По информации МВД, один из пострадавших – руководитель следственного подразделения, о котором в Telegram были распространены ложные и порочащие сведения.
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В сообщениях задержанный говорил о необходимости проведения погромов, а также делился ссылками на инструкции по перекрытию железных дорог.
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