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Задержан администратор Telegram-канала c данными милиционеров

20.12.2020 16:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 дек – Sputnik. Сотрудники милиции задержали 18-летнего администратора Telegram-канала, который распространял личные данные правоохранителей, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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"Сотрудники ГУБОПиК вышли на 18-летнего студента из Молодечно, который управлял Telegram-каналом "Каратели Молодечно", – сказали в Министерстве.

Там также уточнили, что парень не только размещал персональные данные силовиков, но и призывал участвовать в массовых беспорядках в Минской области.

В сообщениях задержанный говорил о необходимости проведения погромов, а также делился ссылками на инструкции по перекрытию железных дорог.

По информации МВД, один из пострадавших – руководитель следственного подразделения, о котором в Telegram были распространены ложные и порочащие сведения.

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Теги: Минск
 
 
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В сообщениях задержанный говорил о необходимости проведения погромов, а также делился ссылками на инструкции по перекрытию железных дорог.
 
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