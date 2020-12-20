|
Около 100 человек задержаны на акциях протеста в Минске
20.12.2020 18:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек – Sputnik. Около ста граждан были задержаны на несанкционированных акциях протеста в Минске в воскресенье 20 декабря, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
В различных районах столицы (Сухарево, Каменной Горке, военном городке Уручье, на улицах Богдановича, Матусевича, Некрасова) а также некоторых городах Беларуси попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы.
"Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны. Сейчас в отношении 100 граждан проводится проверка в рамках действующего законодательства", – отметили в пресс-службе ГУВД.
Там также напомнили, что сотрудники ОВД продолжат проводить работу по установлению граждан, которые ранее участвовали в акциях и не были задержаны. К ответственности пообещали привлечь и водителей за нарушения ПДД в местах протестной активности, которые без причин подавали звуковые сигналы.
Тихо-спокойно
Объявленная ранее несанкционированная акция "Марш народного трибунала" прошла децентрализованно – во дворах и микрорайонах. Утром в центр Минска прибыла спецтехника, но уже к обеду вернулась в места постоянной дисклокации.
Второе воскресенье подряд метрополитену не пришлось закрывать некоторые станции, не сообщалось и об отключении мобильного интернета. Напомним, в последнее время митинги сменили формат и стали локальными.
Акции протеста начались в Беларуси сразу после выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, на них победил Александр Лукашенко, который, по информации ЦИК, набрал 80,1% голосов. Митинги продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Проходят также мероприятия в поддержку действующих властей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в 134-й день протестов самые массовые несанкционированные мероприятия по традиции прошли в столице.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)