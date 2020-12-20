Военных, 70 дней считавшихся пропавшими без вести, нашли в Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 дек – Sputnik. Шестерых армянских военных, 70 дней считавшихся пропавшими без вести, нашли в Нагорном Карабахе, сообщил в воскресенье президент непризнанной НКР Араик Арутюнян.

Как рассказал глава непризнанной республики, их обнаружили на территории, отошедшей Азербайджану после окончания конфликта. Среди "потерявшихся" – солдаты армянской армии Арсен Айвазян, Давид Саакян, Николай Степанян, Артур Арутюнян, Арман Армаганян, Руслан Туманян.

Военных на родину вернули российские миротворцы и сотрудники Красного Креста. Арутюнян поблагодарил президента России Владимира Путина и командующего контингентом российских миротворцев Мурадова.

К слову, за прошедшие сутки в свои дома в Нагорном Карабахе за сутки вернулись 316 беженцев, всего в регион в места постоянного проживания уже вернулось более 42 тысяч человек.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Они ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах.