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Район посольства США в Багдаде обстреляли ракетами
21.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек – Sputnik. "Зеленая зона" Багдада была обстреляна ракетами в воскресенье. Именно здесь располагаются правительственные здания, иностранные дипмиссии и государственные учреждения.
© AFP 2020 / ALI YUSSEF
Сообщается, что атаку отразили системы ПВО, расположенные на территории американского посольства. Три ракеты упали в районе посольства США в столице Ирака, на территории жилого комплекса. Органы безопасности страны сообщили, что место и время пуска ракет установлено. В сообщении говорится, что это дело рук "преступной группировки". Пострадавших нет, а ущерб от обстрела незначительный: повреждены несколько зданий и автомобилей.
Кто виноват?
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в нападении на "зеленую зону" Багдада проиранское ополчение, и осудил произошедшей обстрел.
"США категорически осуждают последнюю атаку поддерживаемого Ираном ополчения на международную зону в Багдаде. Хотя никто из персонала посольства (США - Sputnik) не пострадал, нападение вызвало ранение по крайней мере одного иракца и повредило иракскую гражданскую собственность", - говорится в письменном заявлении Помпео.
Ранее СМИ сообщали, что США хотят закрыть американское посольства в Багдаде, если обстрелы не прекратятся. По некоторым данным, посольство закроется в ближайшие несколько месяцев. При этом глава МИД Ирака Фуад Хусейн проводит консультации с послами европейских и арабских стран, пытаясь объяснить им опасность такого решения США, и призывает Штаты пересмотреть это решение.
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"Зеленая зона" в Багдаде, где расположены иностранные дипмиссии и госучреждения, - самый охраняемый район в центре столицы Ирака.
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