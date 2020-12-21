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Район посольства США в Багдаде обстреляли ракетами

21.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек – Sputnik. "Зеленая зона" Багдада была обстреляна ракетами в воскресенье. Именно здесь располагаются правительственные здания, иностранные дипмиссии и государственные учреждения.

© AFP 2020 / ALI YUSSEF
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Сообщается, что атаку отразили системы ПВО, расположенные на территории американского посольства. Три ракеты упали в районе посольства США в столице Ирака, на территории жилого комплекса. Органы безопасности страны сообщили, что место и время пуска ракет установлено. В сообщении говорится, что это дело рук "преступной группировки". Пострадавших нет, а ущерб от обстрела незначительный: повреждены несколько зданий и автомобилей.

Кто виноват?

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в нападении на "зеленую зону" Багдада проиранское ополчение, и осудил произошедшей обстрел.

"США категорически осуждают последнюю атаку поддерживаемого Ираном ополчения на международную зону в Багдаде. Хотя никто из персонала посольства (США - Sputnik) не пострадал, нападение вызвало ранение по крайней мере одного иракца и повредило иракскую гражданскую собственность", - говорится в письменном заявлении Помпео.

Ранее СМИ сообщали, что США хотят закрыть американское посольства в Багдаде, если обстрелы не прекратятся. По некоторым данным, посольство закроется в ближайшие несколько месяцев. При этом глава МИД Ирака Фуад Хусейн проводит консультации с послами европейских и арабских стран, пытаясь объяснить им опасность такого решения США, и призывает Штаты пересмотреть это решение.

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Теги: Минск
 
 
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"Зеленая зона" в Багдаде, где расположены иностранные дипмиссии и госучреждения, - самый охраняемый район в центре столицы Ирака.
 
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