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МВД создало базу участников несанкционированных акций. Кто туда попадет?

21.12.2020 10:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек – Sputnik. МВД создало картотеку участников несанкционированных акций, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".

Полный социальный портрет, биография и "заслуги" – так в эфире телеканала описали сведения об участнике протестных акций, которые будут заноситься в базу данных МВД. Туда же попадут и увлечения тех, кто оказался в поле зрения милиции. Здесь обещают собрать максимальную информацию о тех, кто "когда-либо принимал или принимает участие в беспорядках или бесцельных брожениях по столице". Администраторы Telegram-каналов и участники чатов – также в зоне внимания.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Задержан администратор Telegram-канала c данными милиционеров

Начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя рассказал, что такая базы данных нужна "для работы".

"После событий 9 августа Министерством внутренних дел было принято решение о создании единой базы данных по всей республике, которая бы позволяла нам учитывать информацию об этих лицах, которое были задержаны либо идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий и в дальнейшем использовать эту информацию для работы", – сообщил Купченя.

Как это работает?

К примеру, житель Бреста участвовал в несанкционированном мероприятии, приехал в Минск, где также принял участие в массовых акциях. Когда его задерживает милиция, его проверят по этой базе.

"Таким образом, этот человек принимает участие повторно, это имеет существенное значение при рассмотрении дела об административном правонарушении в суде", – объяснил Александр Купченя.

© Sputnik / Александр Шурмелев
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Единая информационная картотека МВД должна помочь усилить контроль и меры реагирования в отношении участников акций, создавать социальный портрет протестующих, она может в атематическом режиме готовить статистику и отчеты об участниках акций.

Технический рывок

Первый заместитель главы МВД — начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко рассказал, что президент, назначая его на должность, поставил задачу восстановить общественный порядок в стране.

"В техническом плане, конечно, мы уже осуществили огромный толчок, можно сказать рывок, который позволяет этих граждан устанавливать и в дальнейшем осуществлять все мероприятия по правовым нормам наказания согласно административного кодекса", – поделился он достижениями.

В воскресенье, 21 декабря, в ГУВД Мингорсиполкома сообщили, что в Минске было задержаны около ста человек на несанкционированных акциях протеста.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В режиме онлайн в базе данных МВД собираются сведения о каждом участнике протестных акций.
 
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