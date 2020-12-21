Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек - Sputnik. Суд Заводского района столицы рассмотрит уголовное дело о лжеминировании Дворца Независимости, сообщили в суде.

Инцидент произошел в середине марта текущего года, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

"Первое судебное заседание по уголовному делу о заведомо ложном сообщении об опасности состоится 24 декабря в 09:30", - сообщили Sputnik в суде Заводского района белорусской столицы в понедельник.

Как следует из материалов дела, 14 марта 2020 года минчанин, буду пьяным, позвонил на номер линии "102" и сообщил оператору заведомо ложные сведения о наличии у него взрывных устройств и о готовящемся взрыве в здании Дворца Независимости.

На место происшествия выезжали саперы, другие службы. По уголовному делу заявлен иск о причинении имущественного вреда ГУВД Мингорисполкома - речь идет о расходах на выезд саперов, кинологов, других служб, которые участвуют в подобных мероприятиях правоохранительных органов.

Санкция статьи 340 "Заведомо ложное сообщение об опасности" Уголовного кодекса Беларуси предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Дворец Независимости в Минске - резиденция президента Беларуси. Там проходят важнейшие государственные мероприятия, начиная от вручения иностранными послами верительных грамот и заканчивая совещаниями глав государств. Общая площадь Дворца Независимости составляет около 50 тысяч квадратных метров. В нем насчитывается несколько сотен помещений.

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