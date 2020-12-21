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В Полоцком районе на рыбалке погибли отец и сын
Источник материала: Tut.by
В Полоцком районе на рыбалке погибли отец и сын: мужчины провалились под лед,
Трагедия произошла 20 декабря на озере Щаты возле одноименной деревни.
В МЧС позвонил рыбак, который рассказал о том, что под лед провалились двое мужчин.
Спасатели вытащили из воды их тела. Это были отец и сын. Старшему мужчине было 72 года, младшему — 40 лет.
В декабре, с начала сезона подледной рыбалки, в Витебской области утонули пять рыбаков. Трагедии
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Старшему мужчине было 72 года, младшему - 40 лет.
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