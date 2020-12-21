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Почти 20 обвиняемых проходят по уголовному делу о беспорядках в Бресте
21.12.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек - Sputnik. УСК по Брестской области продолжает расследование уголовного дела о беспорядках в Бресте в ходе акций протеста 13 сентября, фигурантами которого уже являются 19 человек, сообщили следователи.
По данным следствия, днем 13 сентября в центре Бреста, на пересечении проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко "протестующие нарушили общественный порядок, перекрыли улицы.
"В отношении 10 обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство и передано прокурору для направления в суд. К 9 из них применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а к одному – домашний арест", – рассказали Sputnik в СК.
Расследование уголовного дела в отношении еще 9 обвиняемых и 37 подозреваемых продолжается. В СК сообщили, что все обвиняемые в возрасте от 20 до 40 лет, с различным уровнем образования и социальным положением.
Кроме того, устанавливаются иные участники противоправных действий.
Как следует из материалов дела, в результате противоправных деяний обвиняемых было ограничено движение транспорта, остановлены троллейбусы, сорваны два рейса городского транспорта, а также сокращено время работы торговых объектов.
В Беларуси уже несколько месяцев проходят
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С конца октября по всей Беларуси в судах проходит рассмотрение "протестных" административных и уголовных дел.
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