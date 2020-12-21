ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Почти 20 обвиняемых проходят по уголовному делу о беспорядках в Бресте

21.12.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек - Sputnik. УСК по Брестской области продолжает расследование уголовного дела о беспорядках в Бресте в ходе акций протеста 13 сентября, фигурантами которого уже являются 19 человек, сообщили следователи.

© Sputnik
Хижинкова вышла на свободу после ареста за участие в акциях протеста

По данным следствия, днем 13 сентября в центре Бреста, на пересечении проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко "протестующие нарушили общественный порядок, перекрыли улицы.

"В отношении 10 обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство и передано прокурору для направления в суд. К 9 из них применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а к одному – домашний арест", – рассказали Sputnik в СК.

Расследование уголовного дела в отношении еще 9 обвиняемых и 37 подозреваемых продолжается. В СК сообщили, что все обвиняемые в возрасте от 20 до 40 лет, с различным уровнем образования и социальным положением.

Кроме того, устанавливаются иные участники противоправных действий.

Как следует из материалов дела, в результате противоправных деяний обвиняемых было ограничено движение транспорта, остановлены троллейбусы, сорваны два рейса городского транспорта, а также сокращено время работы торговых объектов.

В Беларуси уже несколько месяцев проходят массовые акции несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. МВД создало базу данных участников протестов. По всей Беларуси в судах проходит рассмотрение "протестных" административных и уголовных дел.

Читайте также:

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С конца октября по всей Беларуси в судах проходит рассмотрение "протестных" административных и уголовных дел.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Отец и сын провалились под лед и утонули на озере в Полоцком районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика