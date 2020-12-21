Почти 20 обвиняемых проходят по уголовному делу о беспорядках в Бресте

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек - Sputnik. УСК по Брестской области продолжает расследование уголовного дела о беспорядках в Бресте в ходе акций протеста 13 сентября, фигурантами которого уже являются 19 человек, сообщили следователи.

По данным следствия, днем 13 сентября в центре Бреста, на пересечении проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко "протестующие нарушили общественный порядок, перекрыли улицы.

"В отношении 10 обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство и передано прокурору для направления в суд. К 9 из них применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а к одному – домашний арест", – рассказали Sputnik в СК.

Расследование уголовного дела в отношении еще 9 обвиняемых и 37 подозреваемых продолжается. В СК сообщили, что все обвиняемые в возрасте от 20 до 40 лет, с различным уровнем образования и социальным положением.

Кроме того, устанавливаются иные участники противоправных действий.

Как следует из материалов дела, в результате противоправных деяний обвиняемых было ограничено движение транспорта, остановлены троллейбусы, сорваны два рейса городского транспорта, а также сокращено время работы торговых объектов.

В Беларуси уже несколько месяцев проходят массовые акции несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. МВД создало базу данных участников протестов. По всей Беларуси в судах проходит рассмотрение "протестных" административных и уголовных дел.

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