Отец и сын провалились под лед и утонули на озере в Полоцком районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек – Sputnik. Двое мужчин погибли во время рыбалки на озере Щаты в Полоцком районе, об этом сообщили в МЧС Беларуси.

Трагический инцидент случился днем 20 декабря возле деревни Щаты на одноименном озере. О том, что под лед провалилось два человека, сообщил спасателям в 13:16 рыбак.

Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили и извлекли из воды мужчин 1948 и 1980 года рождения. Спасти их не удалось.

Напомним, что с наступлением холодного времени года в республике участились происшествия на льду, порой – со смертельным исходом.

Так, двое подростков провалились под лед на озере Верхнее в агрогородке Езеры. Один мальчик погиб, второго удалось спасти - с диагнозом "общее переохлаждение" он был госпитализирован.

Ранее на озере Сосна в Витебской области утонул 35-летний рыбак - он с другом отправился на водоем с деревянной лодкой, которая перевернулась в 600 метрах от берега.

Как ранее напоминали в МЧС, лед, который кажется прочным, на деле может оказаться достаточно тонким, поэтому выходить на него связано с риском для жизни. Нужно учитывать, что в ледяной воде достаточно провести несколько минут, чтобы охладиться до состояния, из которого уже невозможно восстановление жизненно важных функций организма.

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