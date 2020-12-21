Легковушка сгорела на территории АЗС в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек - Sputnik. Легковой автомобиль сгорел на территории автомобильной заправочной станции в столице, сообщила официальный представитель МЧС Ольга Мельченко.

Сообщение о возгорании легковушки на территории АЗС в Центральном районе Минска по адресу Долгиновский тракт, 190 поступило спасателям 20 декабря в 22:27.

"Это произошло на парковке АЗС, не возле раздаточной колонны", - уточнила в беседе со Sputnik Мельченко. В результате происшествия автомобиль Nissan полностью сгорел. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

Официальный представитель столичного МЧС подчеркнула, что в таких ситуациях задача по тушению возгораний до приезда спасателей возложена на работников АЗС, которые находятся на месте и "быстрее всего могут среагировать".

По словам Мельченко, на всех автозаправочных станциях есть огнетушители большого объема, позволяющие в той или иной ситуации быстро ликвидировать возгорание.

"Периодически такие ситуации происходят: до прибытия спасателей пожар тушат сотрудники АЗС", - добавила она.

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