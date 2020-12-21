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Умер один из создателей "Ну, погоди!" Александр Курляндский

21.12.2020 14:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек – Sputnik. Писатель и сценарист Александр Курляндский скончался в Москве, об этом сообщила в понедельник пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".

Автор книг для детей и драматург Курляндский умер на 83 году жизни после продолжительной болезни. Точные причины смерти не указываются.

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Курляндский был известен как один из создателей мультсериала "Ну, погоди!", по его сценарию также были сняты также популярный анимационных фильмов, как "Возвращения блудного попугая", "Великолепный Гоша", "А Баба-яга против" и другие. Всего на его счету несколько десятков мультфильмов.

Курляндский писал юмористические рассказы, часть из них вошла в киножурнал "Ералаш".

"Это был выдающийся сценарист, работы которого легли в основу многих эпохальных для киностудии "Союзмультфильм" произведений", - отметили в "Союзмультфильме".

Кроме того, Курляндский был автором сказочных повестей, романа, а также развивающего учебника для начальной школы.

Курляндский родился в 1938 оду в Москве. Профессионально заниматься литературной деятельностью начал с середины 1960-х годов, работал с популярными в то время журналами "Крокодил", "Юность", "Литературная газета". Первый короткий анимационный фильм по его сценарию вышел в 1967 году в сатирическом киножурнале "Фитиль".

В 1970 и 1977 годах получил премию "Золотой теленок",  которая присуждается за лучшие юмористические и сатирические произведения, в 1988-м стал лауреатом Государственной премии СССР.

Являлся членом Союза кинематографистов РФ, был заслуженным деятелем искусств России.

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Теги: Минск
 
 
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По сценариям писателя был создан ряд популярных мультфильмов, таких, как "Возвращение блудного попугая", "А Баба-яга против", а его рассказы вошли в юмористический...
 
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