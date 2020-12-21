Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек – Sputnik. Писатель и сценарист Александр Курляндский скончался в Москве, об этом сообщила в понедельник пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".

Автор книг для детей и драматург Курляндский умер на 83 году жизни после продолжительной болезни. Точные причины смерти не указываются.

Курляндский был известен как один из создателей мультсериала "Ну, погоди!", по его сценарию также были сняты также популярный анимационных фильмов, как "Возвращения блудного попугая", "Великолепный Гоша", "А Баба-яга против" и другие. Всего на его счету несколько десятков мультфильмов.

Курляндский писал юмористические рассказы, часть из них вошла в киножурнал "Ералаш".

"Это был выдающийся сценарист, работы которого легли в основу многих эпохальных для киностудии "Союзмультфильм" произведений", - отметили в "Союзмультфильме".

Кроме того, Курляндский был автором сказочных повестей, романа, а также развивающего учебника для начальной школы.

Курляндский родился в 1938 оду в Москве. Профессионально заниматься литературной деятельностью начал с середины 1960-х годов, работал с популярными в то время журналами "Крокодил", "Юность", "Литературная газета". Первый короткий анимационный фильм по его сценарию вышел в 1967 году в сатирическом киножурнале "Фитиль".

В 1970 и 1977 годах получил премию "Золотой теленок", которая присуждается за лучшие юмористические и сатирические произведения, в 1988-м стал лауреатом Государственной премии СССР.

Являлся членом Союза кинематографистов РФ, был заслуженным деятелем искусств России.

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