ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На пожаре в Борисовском районе эвакуировано 13 человек

21.12.2020 16:41 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На пожаре в Борисовском районе эвакуировано 13 человек, среди них - ребенок. Сообщение о возгорании в трехэтажном жилом доме в деревне поступило спасателям. Они оперативно прибыли на место, в плотно задымленной квартире на первом этаже нашли хозяина, вынесли его на свежий воздух и передали медикам. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" мужчину доставили в больницу. Точная причина возгорания выясняется, одна из возможных версий - неосторожность при курении.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На пожаре в Борисовском районе эвакуировано 13 человек, среди них - ребенок. Сообщение о возгорании в трехэтажном жилом доме в деревне поступило спасателям. Они...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Экипаж просто наблюдал: посмотрите, как в порту Туапсе столкнулись два корабля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика