Генпрокуратура возбудила дело в отношении экс-посла Беларуси в Аргентине

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек - Sputnik. Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко, сообщило в понедельник главное надзорное ведомство.

"Ему инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями", - сообщили Sputnik в Генпрокуратуре.

Там отметили, что к ним поступили материалы из внешнеполитического ведомства. Прокурорами было установлено, что подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел более 2,3 тысячи долларов, которыми распорядился в личных целях, отметили в Генпрокуратуре.

Там также сообщили, что уголовное дело в отношении Владимира Астапенко возбуждено по ч.1 ст.210 "Хищение", для расследования оно передано в центральный аппарат СК Беларуси.

Санкция ч. 1 статьи 210 "Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями" предусматривает до 7 лет лишения свободы.

В начале ноября Астапенко был освобожден от должности посла решением президента Беларуси Александра Лукашенко с формулировкой "в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе". Он также был лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посла. Ранее дипломат написал прошение об отставке.