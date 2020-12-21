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Генпрокуратура возбудила дело в отношении экс-посла Беларуси в Аргентине
21.12.2020 17:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек - Sputnik. Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко, сообщило в понедельник главное надзорное ведомство.
"Ему инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями", - сообщили Sputnik в Генпрокуратуре.
Там отметили, что к ним поступили материалы из внешнеполитического ведомства. Прокурорами было установлено, что подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел более 2,3 тысячи долларов, которыми распорядился в личных целях, отметили в Генпрокуратуре.
Санкция ч. 1 статьи 210 "Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями" предусматривает до 7 лет лишения свободы.
В начале ноября Астапенко
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Бывшему белорусскому дипломату инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.
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