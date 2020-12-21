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Новые уголовные дела возбудили против членов Координационного совета
21.12.2020 18:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек – Sputnik. Еще одно уголовное дело возбудили в отношении членов Координационного совета белорусской оппозиции, сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.
© REUTERS / TT NEWS AGENCY
"Генпрокуратура возбудила уголовные дела по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем", – сказали в ведомстве.
Та также уточнили, что с учетом данных, полученных Следственным комитетом, против членов Координационного совета – Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского и других – возбудили дело о создании экстремистского формирования и руководства им (ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса).
При этом в отношении основателя фонда помощи By_Help Алексея Леончика возбудили дело по факту финансирования деятельности экстремистского формирования (ст. 361-2 УК).
По информации прокуратуры, предварительным расследованием будет заниматься центральный аппарат СК – материалы уже переданы в комитет.
СК по поручению прокуратуры также возбудил против оппозиционеров дело по ч. 1 ст. 357 УК – заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
19 августа Генпрокуратура Беларуси
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Фигурантами дела о создании экстремистского формирования стали члены президиума Координационного совета.
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