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Новые уголовные дела возбудили против членов Координационного совета

21.12.2020 18:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек – Sputnik. Еще одно уголовное дело возбудили в отношении членов Координационного совета белорусской оппозиции, сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

© REUTERS / TT NEWS AGENCY
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"Генпрокуратура возбудила уголовные дела по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем", – сказали в ведомстве.

Та также уточнили, что с учетом данных, полученных Следственным комитетом, против членов Координационного совета – Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского и других – возбудили дело о создании экстремистского формирования и руководства им (ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса).

При этом в отношении основателя фонда помощи By_Help Алексея Леончика возбудили дело по факту финансирования деятельности экстремистского формирования (ст. 361-2 УК).

По информации прокуратуры, предварительным расследованием будет заниматься центральный аппарат СК – материалы уже переданы в комитет.

СК по поручению прокуратуры также возбудил против оппозиционеров дело по ч. 1 ст. 357 УК – заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

19 августа Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета (КС) белорусской оппозиции. Речь идет о публичных призывах к захвату государственной власти или совершению с помощью СМИ или интернета действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности. В рамках этого уголовного дела арестованы члены президиума КС Мария Колесникова и Максим Знак. По нему в качестве обвиняемой также проходит экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

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Теги: Минск
 
 
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Фигурантами дела о создании экстремистского формирования стали члены президиума Координационного совета.
 
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