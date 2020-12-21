Интернет-мошенник, торговавший монетами, задержан в Гомеле

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гомеле местного жителя, который под предлогом продажи старинных монет обманывал граждан, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

По информации правоохранителей, гомельчанин на торговых площадках в интернете выставлял на реализацию монеты Российской империи.

Жертвами мошенника стали жители Гомеля, Мозыря, Солигорска и Минска, которые перевели ему на карточку свыше тысячи рублей.

Следователи выяснили, что для получения денег мужчина завел несколько банковских карточек, оформленных на других граждан.

Во время обыска у гомельчанина нашли коллекцию монет, карточки и сим-карты. Сейчас мошенник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, следователи проверяют его на причастность к совершению других преступлений.