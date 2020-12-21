Пьяные безумства в Минске продолжаются: два товарища выставили на дорогу мусорки и ящик с песком

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Задержаны за блокировку движения в Минске. Сегодня ночью на улице Городецкой два товарища выставили на дорогу мусорки и ящик с песком. Оба парня находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из них привлекался к административной ответственности - за нахождение выпившим в общественном месте. Второй - за неоднократное нарушение ПДД.