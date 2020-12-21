|
Пьяные безумства в Минске продолжаются: два товарища выставили на дорогу мусорки и ящик с песком
Источник материала: БT
Задержаны за блокировку движения в Минске. Сегодня ночью на улице Городецкой два товарища выставили на дорогу мусорки и ящик с песком. Оба парня находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из них привлекался к административной ответственности - за нахождение выпившим в общественном месте. Второй - за неоднократное нарушение ПДД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержаны за блокировку движения в Минске. Сегодня ночью на улице Городецкой два товарища выставили на дорогу мусорки и ящик с песком. Оба парня находились в...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)