Генпрокуратура возбудила уголовные дела против Тихановской и членов Координационного совета

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Создание экстремистского формирования и руководство им. Сегодня стало известно, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении участников так называемого Координационного совета. Речь идет о таких людях, как Тихановская, Колесникова, Знак, Латушко, Ковалькова и Дылевский. В отношении отдельных фигурантов Генпрокуратура возбудила дела в связи с финансированием деятельности экстремистского формирования с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Экс-посла Беларуси в Аргентине Астапенко В.А. подозревают в хищении

И еще одно резонансное дело - в отношении экс-посла Беларуси в Аргентине возбуждено уголовное дело. Ему инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. По заявлению Генпрокуратуры рассмотрены поступившие из МИДа материалы в отношении Владимира Астапенко на счет ущерба посольству. Речь идет о сумме более 2 тысяч долларов, которые Астапенко использовал в личных целях.