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Завершено расследование дела в отношении мужчины, который оказал активное сопротивление милиционерам

21.12.2020 22:47 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Следователи завершили расследование в отношении мужчины, который оказал сопротивление сотрудникам МВД при исполнении. Установлено, что днем 20 сентября на проспекте Независимости в Минске проходили несанкционированные массовые мероприятия. При задержании мужчина 27 лет оказал активное сопротивление сотрудникам милиции, в том числе наносил удары правоохранителям. Как пояснил позже, таким образом он пытался избежать задержания. Призывы к участию в беспорядках прочитал в различных телеграм-каналах. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи завершили расследование в отношении мужчины, который оказал сопротивление сотрудникам МВД при исполнении. Установлено, что днем 20 сентября на...
 
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