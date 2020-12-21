Завершено расследование дела в отношении мужчины, который оказал активное сопротивление милиционерам

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Следователи завершили расследование в отношении мужчины, который оказал сопротивление сотрудникам МВД при исполнении. Установлено, что днем 20 сентября на проспекте Независимости в Минске проходили несанкционированные массовые мероприятия. При задержании мужчина 27 лет оказал активное сопротивление сотрудникам милиции, в том числе наносил удары правоохранителям. Как пояснил позже, таким образом он пытался избежать задержания. Призывы к участию в беспорядках прочитал в различных телеграм-каналах. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.