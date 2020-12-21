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Самодельный пистолет нашли у жителя Добрушского района

22.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек – Sputnik. Самодельный пистолет, изготовленный из труб, был найден у жителя Добрушского района, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.

© Pixabay
Шестиклассница угрожала детям игрушечным пистолетом и уводила их в лес

Информация о том, что мужчина в деревне Дубровка хранит незарегистрированное оружие, поступила в войсковую часть № 1242.

"Мужчина пояснил, что у него был пистолет, который он уже давно выбросил. В ходе осмотра дома следственно-оперативной группой было обнаружено самодельное изделие для стрельбы с патроном в канале ствола", – сказали в комитете.

Пистолет у сельчанина изъяли и направили на баллистическую экспертизу. Специалисты выяснили, что его части сделаны из металлических деталей хозяйственно-бытового назначения, однако оружие пригодно для стрельбы.

В отношении мужчины местным райотделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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Оружие было сделано из труб и пружин, но несмотря на это было пригодно для стрельбы малокалиберными патронами.
 
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