Мужчина погиб под колесами поезда в Пружанском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Мужчина попал поезд Минск-Брест и погиб, об этом рассказали в Следственном комитете Беларуси.

ЧП произошло накануне вечером, 21 декабря, вблизи железнодорожной станции "Оранчицы" в Пружанском районе – состав насмерть сбил 36-летнего жителя района, который шел возле ж/д путей. По предварительным данным, он был нетрезв.

"Задержка в движении поезда составила 10 минут", - уточнили в СК.

По факту случившегося будет проведена проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ведомстве также напомнили, что в целях безопасности запрещено ходить по железнодорожным путям на станциях и перегонах, а также переходить или перебегать пути перед близко идущим поездом (если расстояние до него составляет менее 400 метров). Кроме того, нельзя переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления – необходимо сначала убедиться в том, что нет состава, следующего во встречном направлении.

Также запрещено двигаться вдоль железнодорожного пути ближе чем в пяти метрах от крайнего рельса и проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не имеющих специальных дорожек прохода пешеходов.

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