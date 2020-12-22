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Мужчина погиб под колесами поезда в Пружанском районе

22.12.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Мужчина попал поезд Минск-Брест и погиб, об этом рассказали в Следственном комитете Беларуси.

© Photo : СК РБ
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ЧП произошло накануне вечером, 21 декабря, вблизи железнодорожной станции "Оранчицы" в Пружанском районе – состав насмерть сбил 36-летнего жителя района, который шел возле ж/д путей. По предварительным данным, он был нетрезв.

"Задержка в движении поезда составила 10 минут", - уточнили в СК.

По факту случившегося будет проведена проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ведомстве также напомнили, что в целях безопасности запрещено ходить по железнодорожным путям на станциях и перегонах, а также переходить или перебегать пути перед близко идущим поездом (если расстояние до него составляет менее 400 метров). Кроме того, нельзя переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления – необходимо сначала убедиться в том, что нет состава, следующего во встречном направлении.

Также запрещено двигаться вдоль железнодорожного пути ближе чем в пяти метрах от крайнего рельса и проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не имеющих специальных дорожек прохода пешеходов.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Обстоятельства трагического инцидента установят следователи – по предварительным данным, погибший был нетрезв.
 
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