|
Поезд «Минск - Брест» насмерть сбил 36-летнего мужчину
Источник материала: Tut.by
Вечером 21 декабря в Пружанском районе поезд Минск — Брест насмерть сбил 36-летнего мужчину, сообщает
Следователи установили, что мужчина был пьян и шел возле железнодорожных путей. Задержка в движении поезда составила 10 минут.
По факту гибели мужчины проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержка в движении поезда составила 10 минут.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)