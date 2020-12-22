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Поезд «Минск - Брест» насмерть сбил 36-летнего мужчину

22.12.2020 11:51 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 21 декабря в Пружанском районе поезд Минск — Брест насмерть сбил 36-летнего мужчину, сообщает СК.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Следователи установили, что мужчина был пьян и шел возле железнодорожных путей. Задержка в движении поезда составила 10 минут.

По факту гибели мужчины проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Задержка в движении поезда составила 10 минут.
 
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