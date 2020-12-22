ФИФА просит возбудить дело против Блаттера из-за музея футбола

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Международная федерация футбола (ФИФА) подала уголовную жалобу в прокуратуру швейцарского кантона Цюрих против экс-президента организации Йозефа Блаттера в связи с финансированием проекта футбольного музея, сообщает пресс-служба ФИФА.

Музей ФИФА был открыт в 2016 году после реконструкции 10-этажного офисного здания 1970-х годов за 160 миллионов долларов. Общая сумма проекта, рассчитанного до 2045 года, превышает 560 миллионов – это значительно превышает стандартные рыночные расценки.

"Учитывая огромные затраты, связанные с музеем, а также общий уровень работы предыдущей администрации ФИФА, был проведен аудит, чтобы выяснить, что на самом деле здесь происходило. Аудит выявил широкий спектр подозрительных обстоятельств и ошибок в управлении, некоторые из которых могут быть криминальными по своей природе. Мы пришли к выводу, что не имеем другого выбора, кроме как обратиться в прокуратуру", - говорится в заявлении первого заместителя генсека ФИФА Аласдера Белла.

Он подчеркнул, что "нынешнее руководство ФИФА также имеет финансовые обязательства и намерено их исполнять". "Даже если те, кто был перед нами, с этой задачей не справился", - добавил Белл.

Согласно отчету ФИФА выручка музея за 2019 год составила 3,5 миллиона долларов, на инвестиции и расходы было выделено 6,3 миллиона. В 2018-м – четыре миллиона против 12.

Здание музея ФИФА с общей площадью выставочных залов более трех тысяч квадратных метров, передано в управление прокуратуре кантона Цюрих на время расследования.