Что грозит продавцам и покупателям пиротехники

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 22 дек – Sputnik. Гродненская милиция накануне новогодних праздников напомнила об опасности салютов, ракет и другой пиротехники, которую белорусы любят запускать в новогоднюю ночь. За продажу, хранение и использование пиротехники законом предусмотрен штраф или уголовная ответственность, напоминают правоохранители.

За продажу и хранение – штраф

Что грозит тому, кто будет продавать или применять в общественных местах пиротехнику, сообщили в УВД Гродненского облисполкома. Правоохранители отмечают, что даже кажущиеся безобидными небольшие салюты и ракеты являются пожароопасными и могут нанести вред при неправильной эксплуатации.

Так, нелегальных продавцов петард и салютов могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил торговли, за незаконную предпринимательскую деятельность, за нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями. Нарушитель заплатит штраф, а пиротехника будет конфискована.

Если крупная партия пиротехники, принадлежащая физическому лицу, будет храниться в подвале или гараже, это будет расценено как нарушение законодательства о пожарной безопасности. За это также положен штраф.

Административная и уголовная ответственность

Гродненская милиция напомнила: тот, кто хочет пострелять петардами или запустить салют, должен отойти на безопасное расстояние, чтобы рядом не было зданий, домов с балконами или случайных прохожих.

Нужно помнить, что использование пиротехники в общественных местах может быть расценено как мелкое хулиганство. Если при этом от взрыва салюта или петарды никто не пострадал и не был нанесен вред имуществу других людей, нарушителей накажут по административной статье. Здесь штраф от 2 до 30 базовых (напомним, сейчас одна "базовая" - 27 рублей). В противном случае – по уголовной. Если за запуском пиротехники будут замечены дети, родителям грозит штраф до 20 базовых величин.

Запрет на оптовую и розничную продажу пиротехнических изделий ввели в Беларуси 11 августа нынешнего года. За полторы недели до Нового года в стране нельзя продавать малые и большие наземные салюты, ракеты, фонтаны, петарды и другую пиротехнику, которая относится ко второму и выше классам опасности и должна применяться только на улице. В конце декабря был снят запрет на продажу пиротехники первого класса опасности – бенгальских огней, тортовых свечей и хлопушек.