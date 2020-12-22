Убийство годовалого ребенка расследуют в Столинском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении 23-летнего жителя Столинского района, который подозревается в убийстве годовалого ребенка, сообщили во вторник в пресс-службе Следдственного комитета Беларуси.

По данным следователей, вечером 14 декабря в больницу обратилась 26-летняя женщина, которая рассказала медикам, что ее маленький сын умер. Прибывшие на вызов сотрудники скорой констатировали смерть малолетнего и сообщили об этом в милицию.

"С учетом результатов, полученных при проведении экспертами ГКСЭ судебно-медицинской экспертизы, было установлено, что смерть ребенка может носить криминальный характер", – сказали в комитете.

По факту возбудили дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса – убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии. По подозрению в совершении преступления задержан сожитель женщины.

В настоящее время мужчина находится под стражей, расследование преступления продолжается.

Санкция статьи, по которой заведено дело, в качестве максимального наказания предусматривает пожизненное заключение или даже расстрел.