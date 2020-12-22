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В Столинском районе погиб годовалый ребенок. Предполагают криминал
Источник материала: Tut.by
Вечером 14 декабря 26-летняя жительница Столинского района сообщила в больницу о смерти ее годовалого сына. Прибывшие медики сообщили об этом в милицию.
Позже эксперты установили, что смерть ребенка может носить криминальный характер. Об этом
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 УК (убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии).
Подозреваемый, 23-летний сожитель матери ребенка, взят под стражу.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Вечером 14 декабря 26-летняя жительница Столинского района сообщила в больницу о смерти ее годовалого сына.
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