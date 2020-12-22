В Столинском районе погиб годовалый ребенок. Предполагают криминал

Источник материала: Tut.by

Вечером 14 декабря 26-летняя жительница Столинского района сообщила в больницу о смерти ее годовалого сына. Прибывшие медики сообщили об этом в милицию.



Фото: СК

Позже эксперты установили, что смерть ребенка может носить криминальный характер. Об этом сообщает СК.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 УК (убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии).

Подозреваемый, 23-летний сожитель матери ребенка, взят под стражу.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.