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В Столинском районе погиб годовалый ребенок. Предполагают криминал

22.12.2020 16:45 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 14 декабря 26-летняя жительница Столинского района сообщила в больницу о смерти ее годовалого сына. Прибывшие медики сообщили об этом в милицию.


Фото: СК

Позже эксперты установили, что смерть ребенка может носить криминальный характер. Об этом сообщает СК.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 УК (убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии).

Подозреваемый, 23-летний сожитель матери ребенка, взят под стражу.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
 
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Вечером 14 декабря 26-летняя жительница Столинского района сообщила в больницу о смерти ее годовалого сына.
 
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