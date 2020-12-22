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Тренер с "липовым" дипломом 2 года работал в спортшколе в Ошмянах

22.12.2020 16:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Тренер с поддельным дипломом два года преподавал тяжелую атлетику в спортивной школе в Ошмянах, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По информации правоохранителей, в начале 1990-х годов мужчина пытался поступить на заочное отделение Абхазского университета. Сотрудники РОВД направили в вуз запрос, на который пришел ответ, что в данном учебном заведении такого студента не было.

"Оказалось, что через знакомых гражданин смог получить диплом из университета не обучаясь там. Стоит отметить, что сама "корочка" была настоящей, но знаний и квалификацию несостоявшийся студент не получил, поэтому преподавать спортивные дисциплины права не имел", – сказали в УВД.

Там также уточнили, что лишь через два года в спортшколе начали подозревать, что тренер – ненастоящий.

В настоящее время действиям 52-летнего ошмянца правоохранители дают правовую оценку.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчине удалось раздобыть настоящий диплом, однако в российском спортивном вузе он никогда не обучался.
 
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