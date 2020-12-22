Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Департамент финансовых расследований КГК проводит проверку в отношении Журналистской мастерской "Пресс-клуб", сообщили в пресс-службе комитета.

"Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля проводит проверку по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения "Журналистская мастерская Пресс-клуб", – цитирует сообщение БелТА .

В комитете уточнили, что проверочные мероприятия ведутся также в отношении других субъектов хозяйствования.

По информации КГК, финансовая милиция заинтересовалась деятельностью "Пресс-клуба" в связи с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа.

Ранее во вторник в "Пресс-клубе" сообщили, что в Национальном аэропорту после прилета в республику была задержана основательница мастерской Юлия Слуцкая. Позже в ее квартире прошел обыск, как и в офисе клуба.

Минский "Пресс-клуб" входит в международную сеть клубов и занимается образовательной и исследовательской деятельностью. На его площадке для журналистов и представителей медиа проводятся лекции и семинары.