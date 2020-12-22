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Повар и грузчик обвиняются в незаконном хранении наркотических средств и оружия
Источник материала: БT
Милиционеры в Витебске задержали нарушителей на месте преступления - они сняли государственный флаг со здания магазина. Через несколько минут оба были задержаны.
Один из них, как оказалось, был в розыске за уклонение от призыва в армию. В его квартире нашли растительные вещества, предположительно, марихуану; трубки и приспособления для курения смесей. По месту жительства второго обнаружили пневматический пистолет, части пулеметной ленты, патроны и несколько подсумков для боеприпасов. По фактам незаконного оборота наркотиков и осквернения государственного флага проводится проверка.
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Милиционеры в Витебске задержали нарушителей на месте преступления - они сняли государственный флаг со здания магазина. Через несколько минут оба были задержаны. ...
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