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Неизвестный расстрелял жандармов во Франции – трое погибли
23.12.2020 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Трое жандармов были убиты, еще один получил ранения во французском департаменте Пюи-де-Дом, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.
Преступление произошло в коммуне Амбер в ночь на среду, 23 декабря. Жандармы прибыли на вызов о домашнем насилии. Когда они помогали женщине спуститься с крыши дома, где она укрывалась от обидчика. 48-летний мужчина в этот момент открыл по ним огонь. В результате трое полицейских погибли, еще один был ранен.
Кроме того, нападавший поджег дом. В настоящее время спасатели пытаются ликвидировать возгорание.
Информацию подтвердили французские правоохранительные органы. Они добавили, что операция еще продолжается.
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Правоохранители прибыли на вызов о домашнем насилии, когда они помогали жертве укрыться от обидчика, тот начал стрелять.
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