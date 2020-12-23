Неизвестный расстрелял жандармов во Франции – трое погибли

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек – Sputnik. Трое жандармов были убиты, еще один получил ранения во французском департаменте Пюи-де-Дом, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

Преступление произошло в коммуне Амбер в ночь на среду, 23 декабря. Жандармы прибыли на вызов о домашнем насилии. Когда они помогали женщине спуститься с крыши дома, где она укрывалась от обидчика. 48-летний мужчина в этот момент открыл по ним огонь. В результате трое полицейских погибли, еще один был ранен.

Кроме того, нападавший поджег дом. В настоящее время спасатели пытаются ликвидировать возгорание.

Информацию подтвердили французские правоохранительные органы. Они добавили, что операция еще продолжается.