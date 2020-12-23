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Во Франции мужчина убил троих полицейских
Источник материала: Tut.by
В центральной части Франции мужчина убил троих сотрудников полиции, еще один был ранен в бедро. Об этом сообщают
По данным BFM TV, полицейские пытались спасти женщину после сообщения о домашнем насилии в деревне недалеко от коммуны Сен-Жюст. Телеканал сообщает, что она хотела скрыться от супруга на крыше дома, который он впоследствии поджег.
Сначала на место прибыли двое жандармов, одного из которых мужчина застрелил. После начавшегося пожара он убил еще двоих полицейских. Власти сообщили, что дом нападавшего полностью сгорел, однако неизвестно, погиб мужчина или скрылся.
По данным AFP, на месте находятся по меньшей мере семь сотрудников антитеррористического подразделения жандармерии.
На прошлой неделе, 17 декабря, французские СМИ сообщали о захвате заложницы в муниципалитете Домон, департамент Валь-Д'Уаз, в 20 км к северу от Парижа. Нападавшим оказался мужчина, который удерживал свою жену после обвинений в домашнем насилии.
Позднее BFM TV сообщил, что жандармы обнаружили мужчину мертвым, также погибла женщина. Как сообщал телеканал, ранее мужчина уже был осужден за домашнее насилие.
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Полицейские пытались спасти женщину после сообщения о домашнем насилии. СМИ сообщают, что она хотела скрыться от супруга на крыше дома, который он впоследствии...
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