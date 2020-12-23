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В Минске начинают судить участника незаконного пикета возле ЦИКа
23.12.2020 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Суд Московского района Минска в среду начнет рассмотрение уголовного дела в отношении минчанина, который был задержан 14 июля за сопротивление милиции, рассказали в суде.
© Photo : Алексей Киселевский / СК РБ
Как ранее сообщалось со ссылкой на УСК по Минску, 14 июля во время несанкционированного пикета в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало было задержано около 300 человек.
В ходе задержания произошли стычки активистов с сотрудниками ОМОН. По информации МВД, шестеро омоновцев пострадали. В отношении ряда задержанных были возбуждены уголовные дела.
"В 10:00 начнется первое судебное заседание по уголовному делу о применении насилия в отношении сотрудников милиции", – сообщили Sputnik в среду в суде.
По данным следствия, мужчина обвиняется в том, что 14 июля умышленно, в целях воспрепятствования законной деятельности старшего сержанта милиции и прапорщика милиции применил в отношении них насилие – нанес побои и телесные повреждения.
Как ранее сообщалось со ссылкой на УСК, тогда по данному уголовному делу подозреваемыми были признаны 17 граждан. При этом выявлено, что 12 из них применяли в тот день насилие в отношении сотрудников ОМОН. К десяти мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а восьмерым из них предъявлено обвинение в применении насилия к сотрудникам органов внутренних дел.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), ст. 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и ст. 364 (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК. Уголовные дела соединены в одном производстве.
В УСК отметили, что по делу в качестве свидетелей допрошены сотни лиц, задержанных в тот день. Там обратили внимание, что все они "были уверены, что из-за массовости их личности не будут установлены, а действия останутся безнаказанными".
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По данным следствия, он оказал сопротивлением двум сотрудникам милиции – нанес побои и телесные повреждения.
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