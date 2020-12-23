ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске начинают судить участника незаконного пикета возле ЦИКа

23.12.2020 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек – Sputnik. Суд Московского района Минска в среду начнет рассмотрение уголовного дела в отношении минчанина, который был задержан 14 июля за сопротивление милиции, рассказали в суде. 

© Photo : Алексей Киселевский / СК РБ
Почти 20 обвиняемых проходят по уголовному делу о беспорядках в Бресте

Как ранее сообщалось со ссылкой на УСК по Минску, 14 июля во время несанкционированного пикета в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало было задержано около 300 человек.

В ходе задержания произошли стычки активистов с сотрудниками ОМОН. По информации МВД, шестеро омоновцев пострадали. В отношении ряда задержанных были возбуждены уголовные дела.

"В 10:00 начнется первое судебное заседание по уголовному делу о применении насилия в отношении сотрудников милиции", – сообщили Sputnik в среду в суде.

По данным следствия, мужчина обвиняется в том, что 14 июля умышленно, в целях воспрепятствования законной деятельности старшего сержанта милиции и прапорщика милиции применил в отношении них насилие – нанес побои и телесные повреждения.

Как ранее сообщалось со ссылкой на УСК, тогда по данному уголовному делу подозреваемыми были признаны 17 граждан. При этом выявлено, что 12 из них применяли в тот день насилие в отношении сотрудников ОМОН. К десяти мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а восьмерым из них предъявлено обвинение в применении насилия к сотрудникам органов внутренних дел.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), ст. 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и ст. 364 (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК. Уголовные дела соединены в одном производстве.

В УСК отметили, что по делу в качестве свидетелей допрошены сотни лиц, задержанных в тот день. Там обратили внимание, что все они "были уверены, что из-за массовости их личности не будут установлены, а действия останутся безнаказанными".

Читайте также: 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным следствия, он оказал сопротивлением двум сотрудникам милиции – нанес побои и телесные повреждения.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Во Франции мужчина убил троих полицейских
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика