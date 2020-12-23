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В Шумилино сгорел дом, в котором жили два брата. Один из них погиб
Источник материала: Tut.by
Пожар произошел ночью 23 декабря в доме на улице Щорса в Шумилино. О ЧП спасателям сообщил участковый милиционер,
В доме жили два брата. Еще до приезда спасателей младший смог выйти, а старший погиб. Его тело работники МЧС нашли на кровати. Мужчине было 55 лет.
В доме уничтожены крыша, имущество, повреждены потолочное перекрытие, стены.
Одна из версий возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
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Одна из версий пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
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