В Шумилино сгорел дом, в котором жили два брата. Один из них погиб

Источник материала: Tut.by

Пожар произошел ночью 23 декабря в доме на улице Щорса в Шумилино. О ЧП спасателям сообщил участковый милиционер, сообщает МЧС.





В доме жили два брата. Еще до приезда спасателей младший смог выйти, а старший погиб. Его тело работники МЧС нашли на кровати. Мужчине было 55 лет.

В доме уничтожены крыша, имущество, повреждены потолочное перекрытие, стены.

Одна из версий возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.