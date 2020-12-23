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В витебской многоэтажке произошел пожар. Эвакуировали весь подъезд
Источник материала: Tut.by
Пожар произошел вечером 22 декабря в одном из многоэтажных домов на улице Гагарина в Витебске,
Спасатели эвакуировали 18 жильцов подъезда.
В квартире, где был пожар, повреждена мебель, закопчены стены и потолок. Причину возгорания устанавливают.
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Пожар произошел вечером 22 декабря в одном из многоэтажных домов на улице Гагарина.
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