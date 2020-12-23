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В витебской многоэтажке произошел пожар. Эвакуировали весь подъезд

23.12.2020 10:39 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пожар произошел вечером 22 декабря в одном из многоэтажных домов на улице Гагарина в Витебске, сообщает МЧС.

Спасатели эвакуировали 18 жильцов подъезда.

В квартире, где был пожар, повреждена мебель, закопчены стены и потолок. Причину возгорания устанавливают.

 
Теги: Витебск
 
 
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Пожар произошел вечером 22 декабря в одном из многоэтажных домов на улице Гагарина.
 
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