В Минске пропал 11-летний школьник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек – Sputnik. В Минске разыскивают 11-летнего Сергея Гончаренко, сообщили в МВД Беларуси.

Мальчик во вторник, 22 декабря, в 14:00 ушел из школы. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Мобильник недоступен. В милиции обратили внимание, что он "ранее неоднократно уходил".

Приметы пропавшего ребенка: на вид 10-11 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы прямые короткие. Сергей был одет в серую вязаную шапку, черную куртку с капюшоном и меховой опушкой, темно-синие штаны, на ногах - темно-синие ботинки. С собой у него был черный рюкзак. Мальчик носит очки для зрения в синей оправе.

Если вам известно, где находится пропавший, сообщайте во Фрунзенское РУВД Минска. Вот телефоны: 8 (029) 3 027 516, 8 (029) 3 560 280, 102.